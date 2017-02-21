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Владельца "Ведомостей" могут лишить гражданства РФ

Владельца «Ведомостей» могут лишить гражданства РФ
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Мосгорсуд признал, что при подаче заявления для получения российского гражданства владелец газеты «Ведомости», бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения, сообщает Inc.
Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что в августе 2016 года Федеральная миграционная служба обратилась в Мосгорсуд с заявлением о том, что Кудрявцев при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации дал ложные сведения. Суд, по ее словам, установил данный факт.
Вопрос о лишении гражданства пока не решался.
Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве «Новой газете».
«Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь — неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — рассказал Кудрявцев.
Ранее сообщалось, что в отношении Кудрявцева может быть начата процедура лишения его российского гражданства в связи с тем, что его российский паспорт признан недействительным.
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