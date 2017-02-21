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Владельца "Ведомостей" могут лишить гражданства РФ
Мосгорсуд признал, что при подаче заявления для получения российского гражданства владелец газеты «Ведомости», бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения, сообщает Inc.
Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что в августе 2016 года Федеральная миграционная служба обратилась в Мосгорсуд с заявлением о том, что Кудрявцев при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации дал ложные сведения. Суд, по ее словам, установил данный факт.
Вопрос о лишении гражданства пока не решался.
Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве «Новой газете».
«Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь — неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — рассказал Кудрявцев.
Ранее сообщалось, что в отношении Кудрявцева может быть начата процедура лишения его российского гражданства в связи с тем, что его российский паспорт признан недействительным.
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