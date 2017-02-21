Телеканал «Звезда» заблокировали в Facebook за пост про Гиви

Администрация Facebook заблокировала официальный аккаунт телеканала «Звезда» после публикации материала, посвященного гибели командира батальона ополченцев «Сомали» Михаила Толстых , известного как Гиви. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Публикация якобы нарушает нормы сообщества соцсети», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Представитель «Звезды» также добавил, что какие именно нормы были нарушены, не уточнялось. В данный момент канал пытается связаться с администраторами Facebook для выяснения обстоятельств блокировки.

По словам сотрудника «Звезды», ссылка на этот же материал по неизвестным причинам была удалена и в Instagram.

Михаил Толстых был убит 8 февраля недалеко от Донецка в своем кабинете на базе «Сомали», входящей в состав вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Позднее была выдвинута другая версия — в кабинет Гиви могло быть заложено взрывное устройство. В ДНР произошедшее назвали терактом.