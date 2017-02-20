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В Москве избили продюсера шоу Анастасии Стоцкой

Певица Izabelle
Певица Izabelle
Фото:
Продюсер и певица Изабель Урумянц (Izabelle) попала в одну из столичных клиник с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Об этом сообщает Life.
По данным издания, певицу в студии звукозаписи избил некий молодой человек. «Меня оскорбил молодой человек, естественно, я ответила той же монетой, за это он набросился на меня с кулаками и стал душить и бить по голове», - заявила Урумянц.
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Москва Происшествия Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая
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