В Москве избили продюсера шоу Анастасии Стоцкой

Продюсер и певица Изабель Урумянц (Izabelle) попала в одну из столичных клиник с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Об этом сообщает Life

По данным издания, певицу в студии звукозаписи избил некий молодой человек. «Меня оскорбил молодой человек, естественно, я ответила той же монетой, за это он набросился на меня с кулаками и стал душить и бить по голове», - заявила Урумянц.