Из НИИ в центре Москвы из-за пожара эвакуировали почти 50 человек

Порядка 50 человек эвакуировали в понедельник утром из научно-исследовательского института в центре Москвы после возгорания в кабинете на втором этаже здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг пожара находился в кабинете экспериментальной лаборатории, из здания эвакуировано 50 человек, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, НИИ расположен по адресу: Электрический переулок, дом 1.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС , пожар был потушен в 09.34 на площади пять квадратных метров.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, по указанному адресу находится Корпорация "Фазотрон-НИИР"

"Корпорация "Фазотрон-НИИР" занимает лидирующие позиции в области создания бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации. Большинство самолётов, созданных в ОКБ имени А.И. Микояна, оснащены радиолокаторами разработки Корпорации "Фазотрон-НИИР".

В настоящее время корпорация активно проводит работы по разработке радаров нового поколения, объединяя их с аппаратурой пассивной радиолокации и радиоэлектронного противодействия в интегрированные системы управления оружием и обороной для оснащения многофункциональных авиационных комплексов; ударных и поисково-спасательных вертолётов; надводных кораблей; зенитно-артилерийских и зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности.