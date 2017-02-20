В Таиланде произошло столкновение полиции с буддийскими монахами у храма

Столкновение полиции с буддийскими монахами произошло у ворот храмового комплекса Ват Тхаммакай в Таиланде, пострадала одна из прихожанок храма, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Монахи попытались утром в понедельник прорвать полицейский кордон, выставленный у одних из ворот храма для предотвращения притока прихожан на его территорию для защиты монахов и бывшего настоятеля Пхра Тхаммачайо, объявленного в розыск по обвинению в содействии коррупции и приеме пожертвований деньгами, полученными в результате мошенничества, в размере около 40 миллионов долларов.

Женщина 54 лет случайно оказалась в гуще столкновения, была сбита с ног, упала под ноги дерущимся и получила множественные травмы. Ее немедленно доставили в больницу, говорится в сообщении.

На прошлой неделе тысячи полицейских были направлены на проведение обыска на территории храма, занимающей 400 гектаров. Обыск занял два световых дня (ночные обыски в Таиланде не проводятся), однако найти объявленного в розыск и заочно арестованного монаха полицейским не удалось.

Утром в понедельник власти объявили, что отключат подачу электричества и воды на территорию храма "для облегчения розыска". Руководители розыскной операции, ведущие сотрудники Департамента особых расследований (ДОР, примерный аналог российского Следственного комитета ), считают, что Пхра Тхаммачайо все еще находится на территории Таиланда и прячется в окрестностях храма.

Сторонники буддийского течения и монашеского ордена Тхаммакай, основанных в 1972 году Пхра Тхаммачайо, съезжаются в "осажденный" храм со всей страны, чтобы защитить своего духовного лидера, сообщает газета. Представители храма отрицают все обвинения в адрес Пхра Тхаммачайо.