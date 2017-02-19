Водитель Porsche, сбившего пешехода в Москве, дружит с "мажоркой" Марой

Водитель Porsche, сбившего пешехода в Москве на Мосфильмовской улице, знаком со стритрейсершей Марой Багдасарян. Об этом свидетельствуют данные соцсетей.

Скандально известная Мара Багдасярян находится в списке друзей Вартана С., который протаранил пешехода.

Ранее сообщалось, что 25-летний Вартан С., который сбил пешехода на внедорожнике, впервые сел за руль после того, как несколько лет назад получил права.