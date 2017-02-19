Инкассатор из Нижнего Тагила инсценировал ограбление из-за низкой зарплаты

Ирина Волк. Инкассатор в Нижнем Тагиле, ранее заявивший о грабеже у него миллиона рублей, инсценировал с другом это преступление из-за низкой зарплаты, сейчас оба мужчины задержаны, сообщила официальный представитель МВД России

Ранее сообщалось, что нападение на инкассатора произошло в Нижнем Тагиле, похищен один миллион рублей. Инцидент случился 17 февраля. О произошедшем полицейским сообщил сам пострадавший — мужчина 1991 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж, совершенный с применением насилия".

"Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершенное хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг", — сказала Волк.

По ее словам, полицейские изначально заподозрили самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было никаких ссадин, при том, что он утверждал, что его ударили сзади.

Отмечается, что в ходе беседы с оперуполномоченными подозреваемый сознался, что нападение подстроил он сам. В качестве основного мотива инкассатор назвал низкую зарплату. Полученную сумму он планировал разделить с другом, который помогал ему инициировать преступление. Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте.