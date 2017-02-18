Ветеринар осмотрел собаку Панина на предмет изнасилования

Ветеринары избавили актера Алексея Панина от подозрений в сексе с животным, пишет Life.Ru. Во Владимире врачи сделали его чихуа-хуа Лукасу прививку от вирусных заболеваний. Процедуру пес перенес хорошо.

В клинике выяснилось, что следов насилия у Лукаса нет. Панина сопровождала его дочь.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы Алексей Панин занимается сексом с животным. Сам Панин в ответ заявил: "Человек, который как две капли воды похож на меня. Зритель это, естественно, не заметил, но первое, конечно, что удивило: где татуировки? Можно, конечно, сказать, что видео было снято давно и татуировок еще не было. Тогда другой вопрос: у человека на этом видео седая голова, как у меня сейчас, по кругу на затылке и на висках. Тогда другой вопрос: если это видео сделано сейчас, где я седой, то должны быть тату".