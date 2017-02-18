Пассажирский автобус попал под обстрел на трассе Одесса — Киев

На трассе Одесса — Киев обстреляли пассажирский автобус, пострадал один человек. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алёна Войтенко.

Как сообщает «112 Украина», 45-летний мужчины был доставлен в больницу с пулевыми ранениями.

Правоохранитель установили, что мужчина получил повреждения по время поездки в автобусе, который двигался в направлении Киева. По нему совершили выстрел из неустановленного оружия, пуля которого пробила стекло автобуса и попала в пассажира.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.