Мару Багдасарян уличили в подделке документов

Участница незаконных гонок Мара Багдасарян предоставила поддельный больничный лист. В отношении стритрейсерши могут возбудить уголовное дело по статье «Подделка документов или сбыт поддельных документов». Об этом сообщает РИА Новости

«В связи с предоставлением должницей Марой Багдасарян документа, имеющего признаки подделки, 10 февраля дознавателем Савеловского отдела судебных приставов зарегистрировано сообщение о преступлении по статье УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», — заявил официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Тимур Коробицын

Подделкой листок нетрудоспособности был признан экспертно-криминалистическим центром УВД по САО ГУМВД России по Москве. По материалам проверки в отношении Багдасарян будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Мара Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» в московском районе Сокол в качестве подсобного рабочего.

Мару Багдасарян неоднократно задерживали за нарушение правил дорожного движения. За десятки неоплаченных штрафов девушку приговорили к 595 часам обязательных работ, административным штрафам на сумму 223 тысячи рублей, а также к арестам на 10 и 14 суток. Всего было рассмотрено семь из 54 административных материалов в отношении нарушительницы. 21 марта Савеловский суд Москвы рассмотрит иск о лишении Багдасарян водительских прав.