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Создатель "Жди меня" госпитализирован с инфарктом
Создатель программ "Жди меня" и "Последний герой" Сергей Кушнерев госпитализирован с инфарктом в одну из больниц Москвы, сообщает Life.
Журналист был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации.
Родственник Сергея Кушнерёва – Александр – подтвердил информацию о госпитализации известного продюсера. "Сергей Кушнерёв находится в больнице в тяжёлом состоянии. Это всё, что я могу сказать", — сказал он.
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