Создатель "Жди меня" госпитализирован с инфарктом

Создатель программ "Жди меня" и "Последний герой" Сергей Кушнерев госпитализирован с инфарктом в одну из больниц Москвы, сообщает Life

Журналист был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

Родственник Сергея Кушнерёва – Александр – подтвердил информацию о госпитализации известного продюсера. "Сергей Кушнерёв находится в больнице в тяжёлом состоянии. Это всё, что я могу сказать", — сказал он.