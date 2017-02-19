СМИ: подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама был экспертом в области химии

Арестованный по подозрению в убийстве Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына — гражданин Северной Кореи был экспертом в области химии, сообщила в воскресенье газета The Strait Times со ссылкой на источники.

Ранее малазийская полиция арестовала четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, им оказался Ли Чон Чхоль (Ri Jong Chol), родившийся 6 мая 1970 года. Ли Чон Чхоль, гражданин КНДР, был арестован в минувшую пятницу в штате Селангор, он имел документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим.

Ли Чон Чхоль, как предполагается, был одним из четырех мужчин, размытые фотографии которых с камер наблюдения, согласно местной печати, распространила полиция для их задержания по всей Малайзии.

По данным издания, Ли Чон Чхоль родом из Пхеньяна, в 2000 году окончил один из северокорейских университетов в области науки и медицины. Мужчина около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в Калькутте.

По словам источников, которые приводит издание, он возвращался в Пхеньян перед тем, как получил предложение от IT-компании в Малайзии. Тем не менее, как отметили источники, пока рано делать выводы о том, что именно он стоит за созданием жидкого ядовитого вещества, которое было использовано для убийства Ким Чен Нама, так как расследование по-прежнему продолжается.

Кроме того, как рассказали источники, мужчину допрашивали о местонахождении еще трех подозреваемых, которые по-прежнему находятся на свободе.

Ранее малазийская полиция задержала двух женщин — из Вьетнама и Индонезии — и друга одной из них для выяснения обстоятельств покушения на Ким Чен Нама.