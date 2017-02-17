Хабаровские живодерки признали вину

Жительницы Хабаровска признали вину и заявили о раскаянии в издевательствах над животными, сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин. У девушек не выявлено расстройства психики, передает «Интерфакс».

Девушки полностью признали свою вину. Их обвиняют в жестоких убийствах животных, а также по статьям «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Напомним, СМИ обратили внимание на проблему живодерства после того, как две девушки из Хабаровска опубликовали в интернете фотографии издевательств над животными, которых они брали в «добрые руки».