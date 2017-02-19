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На востоке Москвы похищены двое мужчин
Полицейские ищут неизвестных, похитивших двоих мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.
В связи с произошедшим в столице введен план "Перехват". "Разыскиваются два автомобиля - серебристый Ford Focus и темно-синий Volvo", - добавил собеседник агентства.
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