Водитель сбил гитариста «Сектора газа» в Воронеже

Бывший гитарист группы "Сектор газа" Игорь Кущев попал под машину в Воронеже. Он находится в реанимации.

Во время перехода дороги 57-летнего музыканта сбила "Киа Сид". После этого мужчина отлетел в сторону и ударился о припаркованный "Опель Астра". ДТП произошло вечером 15 февраля.

Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места аварии. Однако в пресс-службе городской ГИБДД эту информацию опровергли.