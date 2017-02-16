Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Водитель сбил гитариста "Сектора газа" в Воронеже

Водитель сбил гитариста «Сектора газа» в Воронеже
Фото:
Бывший гитарист группы "Сектор газа" Игорь Кущев попал под машину в Воронеже. Он находится в реанимации.
Во время перехода дороги 57-летнего музыканта сбила "Киа Сид". После этого мужчина отлетел в сторону и ударился о припаркованный "Опель Астра". ДТП произошло вечером 15 февраля.
Очевидцы сообщают, что водитель скрылся с места аварии. Однако в пресс-службе городской ГИБДД эту информацию опровергли.
Еще 10 источников
В мире Происшествия Сумы
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости