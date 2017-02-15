Школьнику сломали обе руки в Москве

На юго-западе Москвы толпа школьников избила 11-летнего четвероклассника в школьной раздевалке. В результате мальчик получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий, сообщает Life

Инцидент произошел в школе № 1488 на проспекте Вернадского. В полицию обратилась мама четвероклассника. Женщина сообщила, что ее сына Александра Е. жестоко избили.

Сам пострадавший рассказал, что его избили старшеклассники во время игры в раздевалке.

Мальчика доставили в детскую поликлинику прямо после уроков, где врачи поставили ему диагноз - закрытые переломы нижней трети обеих лучевых костей, обоих предплечий.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.