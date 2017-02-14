Российских туристов дважды закидали камнями в Абхазии

Автобус с туристами из Сочи в Гагре дважды закидали камнями. Об этом сообщил в Facebook водитель автобуса.

По его словам, из кустов около ресторана "Гагрипш" в автобус, в котором находились 52 человека, полетели камни. Один из "снарядов" разбил окно и нанес легкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребенку, передает сообщает ApsnyLife. Хулиганам удалось скрыться.