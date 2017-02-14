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Российских туристов дважды закидали камнями в Абхазии
Фото: РЕН ТВ
Автобус с туристами из Сочи в Гагре дважды закидали камнями. Об этом сообщил в Facebook водитель автобуса.
По его словам, из кустов около ресторана "Гагрипш" в автобус, в котором находились 52 человека, полетели камни. Один из "снарядов" разбил окно и нанес легкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребенку, передает сообщает ApsnyLife. Хулиганам удалось скрыться.
Пассажиры вынуждены были дожидаться замены автобуса, однако, отъехав от места инцидента на несколько метров, тот также был закидан камнями. В итоге туристы добирались до границы в сопровождении сотрудников ГАИ.
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