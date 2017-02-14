В Москве водитель Porsche открыл стрельбу по пешеходам

В центре Москвы водитель Porsche Cayenne расстрелял пешехода из травматического пистолета. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте возле дома 17. Об этом сообщает ТАСС

«Потерпевший направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего», - заявили в правоохранительных органах

В публикации отмечается, что нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался сотрудник государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Полиция объявила план «Перехват» для поиска злоумышленника.

Это не первый подобный случай: 18 января в центре столицы неизвестный расстрелял из огнестрельного оружия водителя Lexus. Инцидент произошел на Шмитовском проезде. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружие».