В Москве водитель Porsche открыл стрельбу по пешеходам

В Рыбинском переулке водитель автомобиля Porsche устроил стрельбу по пешеходам. Ранения получил сотрудник местного ГБУ "Жилищник". На месте происшествия работает полиция и врачи скорой помощи.

В Рыбинском переулке на востоке Москвы водитель Porsche устроил стрельбу по пешеходам. Об этом сообщил портал Life.

По его данным, стрелок находился за рулем автомобиля темного цвета. Один человек получил ранения. Пострадавший оказался сотрудником местного ГБУ "Жилищник", вышедший на улицу после работы.

На месте происшествия находятся работники полиции и врачи.