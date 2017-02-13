ФХР начала расследование в связи с гибелью хоккеиста «Витязя»

Федерация хоккея России (ФХР) проведет собственное расследование гибели 14-летнего хоккеиста подольского "Витязя" Ильи Солнышкина. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

"Федерация хоккея России начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник "Витязя" Илья Солнышкин. По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов ", - сказано в заявлении.

Отмечается, что на заседании совместной дисциплинарной палаты ФХР и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть принято решение о временном отстранении официальных лиц школы "Витязя", которые могут быть причастны трагедии. Ранее, стоит отметить, стало известно, что СК РФ в связи с гибелью молодого спортсмена возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на телеканал 360, хоккеист умер после драки в раздевалке с одноклубниками. Прибывшая на стадион бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшему. В то же время в СК пока придерживаются версии смерти из-за острой респираторной вирусной инфекции.