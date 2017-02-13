Бывший учитель 57-й школы Борис Меерсон заочно арестован по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним. В настоящий момент господин Меерсон объявлен в розыск.

«Постановление суда о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения»,— приводит «РИА Новости» решение суда. Заседание прошло в закрытом режиме.

В отношении Бориса Меерсона расследуется уголовное дело по статье «Развратные действия». По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года господин Меерсон вместе с 25-летней Марией Немзер «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика», не достигшего 16-летнего возраста. Госпожа Немзер также заочно арестована и объявлена в розыск. Напомним, скандал вокруг 57-й школы, связанный с сексуальными отношениями учителей с учениками, разразился в августе. Он привел к смене руководства учебного заведения.