Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан - владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) опубликовала список людей, находившихся на борту вертолета Robinson, предположительно, потерпевшего крушение в Республике Алтай.

"Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий - пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий , Козинцева Мария, Вореводин Глеб. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации. Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было (ранее сообщалось, что на борту находились двое детей - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте организации.

По данным АОПА-Россия, полет вертолета Robinson не был экскурсионным - машина возвращалась к месту базирования. Представитель организации войдет в комиссию по расследованию происшествия, говорится на сайте.

В АОПА-Россия отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет" ("Хелипорт Истра") - российского дилера Robinson. Он стал первым в мире летчиком, летавшим на Robinson R66 в Арктике, участвовал в первом российском кругосветном путешествии на вертолетах. Глеб Вореводин - профессиональный бейсджампер, победитель различных соревнований по парашютному спорту. На своей странице в социальной сети Facebook Вореводин накануне писал, что планирует совершить прыжок с парашютом над Телецким озером.

В экстренных службах ТАСС сообщали, что находившаяся на борту вертолета Мария Козинцева - заместитель генерального директора по продажам компании "Хелипорт-Москва".

Анатолий Банных - бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай. Он попадал в авиакатастрофу в начале 2009 года, когда во время незаконной охоты на краснокнижных архаров в регионе потерпел крушение вертолет Ми-171. Жертвами катастрофы стали 7 человек из 11, находившихся на борту. Банных было предъявлено обвинение в незаконной охоте, но его освободили от ответственности за истечением срока давности.