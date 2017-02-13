Названа причина смерти юного хоккеиста в Подольске

Стали известны причины смерти подростка после хоккейной тренировки в ледовом комплексе «Витязь» в подмосковном Подольске. Как показало вскрытие, юный воспитанник детско-юношеской спортивной школы умер от отека легких.

Как ранее писал «МК», трагедия произошла в минувшую субботу. Ребята под руководством Вячеслава Курочкина вышли на плановую тренировку. После окончания занятий между 14-летним хоккеистом и его партнерами по команде в раздевалке завязалась потасовка, после которой мальчишка потерял сознание и умер. По первоначальной версии правохранителей смерть могла наступить от удара головой об скамейку или удара кулаком в живот. Однако как показало вскрытие конфликт, возникший после тренировки, не имеет никакого отношения к смерти тинейджера. Юный хоккеист вышел на лед с высокой температурой. Как утверждают патологоанатомы, у мальчика обнаружена острая респираторная вирусная инфекция. После такого заключения правоохранители возбудили уголовное дело. По всей видимости будут проверятся тренерский штаб команды и медики, допустившие выход на лед больного подростка.

Как рассказала «МК» и. о. помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Макарова, по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».