Источник: террористы хотели убить не только Гиви

Организаторы теракта против командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Сомали» Михаила Толстых (позывной "Гиви") планировали убить как можно больше людей. Такое заявление сделал источник телеканала «360»

«Данный теракт нельзя классифицировать, как вмешательство извне ― бомба была заложена именно в помещении. Никаких точечных выстрелов со стороны Украины зафиксировано не было», — заявил источник телеканала.

Фото: Телеканал «360»

Как отмечается в публикации, взрыв был организован в рабочем кабинете Толстых. Кабинет командира батальона располагался внутри базы «Сомали». В настоящий момент на месте взрыва работаю сотрудники правоохранительных ведомств.

По заявлению прокуратуры ДНР, за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, причастная также к убийству Арсена Павлова , известного по позывному «Моторола». Руководитель противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР был убит 16 октября 2016 года.