В США произошел опасный инцидент с самолетом президента

В небе над Флоридой случилось опасное сближение двух самолетов, одним из которых был Boeing-747 президента США Дональда Трампа

Трамп был на борту во время опасного сближения самолетов

Как сообщают СМИ, данный инцидент произошел в пятницу, когда глава Белого дома направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Информацией об этом поделился телеканал ABC.

По данным телеканала, второй самолет нарушил дистанцию, которая не должна быть меньше трех морских милей (примерно 5,5 километров). Один из источников ABC рассказал при этом, что риска столкновения не было, ибо экипажи воздушных судов находились на постоянной связи с авиадиспетчером.

Власти США начали расследование по данному инциденту.