Шкиряк ответил на обвинения в организации убийства Гиви

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал «детским садом» обвинения в организации убийства командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает РБК

«А что им еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять», — заявил Шкиряк.

Ранее командующий Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подозреваемым в убийстве командира ополчения стал украинский общественный деятель и политик Зорян Шкиряк, который принимал участие в выборах президента.

Утром в среду, 8 февраля, на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете из реактивного огнемета «Шмель» был убит командир Толстых. Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом. По словам ополченцев, за убийством Толстых стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.

На месте происшествия работают следственные органы.