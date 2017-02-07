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Знаток «Своей игры» Андрей Жданов найден мертвым
Фото: Кадр из телепередачи "Своя игра"
Магистр телешоу «Своя игра» Андрей Жданов скончался в Тольятти в возрасте 46 лет. Тело постоянного участника программы было найдено родственниками мужчины в его квартире. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на TLTgorod.
«Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. Тело обнаружила мать. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что на теле Жданова были обнаружены повреждения, указывающие на возможную насильственную смерть. 28 августа 2015 года супруга участника телешоу Анна Жданова покончила с собой. Последнее время, по словам родственников Жданова, мужчина находится в состоянии депрессии. Долгие годы Андрей Жданов занимал пост главного редактора газеты «Призыв». Жданов – один из самых успешных участников в истории «Своей игры». Участник телешоу стал одним из немногих, кому удалось выиграть главный приз программы – автомобиль. Также Жданов выигрывал цикл игр 2006 года.
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