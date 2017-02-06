Убийство владельца частной клиники в Москве попало на видео

В интернете опубликовали видеозапись, которая демонстрирует, как двое мужчин с битами напали на бизнесмена Андрея Истомина , об убийстве которого стало известно ранее. Об этом сообщает Life

Нападение произошло около подъезда его дома. На записи видно, как один из преступников наносит множество ударов по голове мужчины. Истомин не может сопротивляться и падает на колени.

Через несколько минут предпринимателя обнаружили лежащим в крови. На место происшествия вызвали скорую, но спасти мужчину врачи не смогли.

По данным Life, 58-летний Андрей Истомин был владельцем одной из столичных частных клиник. По факту его убийства следователи возбудили уголовное дело.