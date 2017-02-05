В Петербурге китайца заподозрили в поедании бриллианта

Задержанный по подозрению в хищении драгоценного камня содержится в больнице

В Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Китая, подозреваемых в краже крупного якутского бриллианта, экспонировавшегося на международной ювелирной выставке JUNWEX. Воры подменили ограненный алмаз стеклянной подделкой, а настоящий камень, по данным правоохранителей, один из злоумышленников проглотил.

Инцидент в выставочном комплексе «Экспофорум» произошел 1 февраля, в день открытия JUNWEX. Сотрудник одной из ювелирных компаний, представлявший продукцию своей фирмы на стенде «Бриллианты Якутии», обнаружил пропажу бриллианта весом 3,01 карата. На месте драгоценного камня, оцененного ювелирами в 6,3 млн руб., оказалась грубая подделка. О происшествии немедленно известили службу безопасности выставочного центра и полицию. Подозрение в краже бриллианта пало на пару туристов из Восточной Азии, рассматривавших содержимое стенда «Бриллианты Якутии» незадолго до обнаружения подмены камня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что от стенда они немедленно направились к выходу, проигнорировав экспозиции других ювелирных фирм. Подозреваемых задержали в тот же день. Ими оказались 30-летняяя гражданка Китая Лю Лимей и ее 37-летний соотечественник Лу Бо, въехавшие на территорию России по туристической визе. В Петербург пара прибыла 31 января. Китайцы не заинтересовались обычными туристскими маршрутами, а уже утром следующего дня отправились любоваться драгоценностями, представленными на JUNWEX.

Кстати, покинув территорию «Экспофорума», подозреваемые, видимо пытаясь запутать следы, разделились. Но эта уловка не сработала: женщину вскоре полицейские задержали возле одного из жилых домов, расположенных неподалеку от выставочного комплекса. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что в оперативно-разыскных мероприятиях участвовали сотрудники уголовного розыска главка и их коллеги из ОМВД по Пушкинскому району. Поиски второго подозреваемого длились несколько дольше. Его обнаружили и задержали в аэропорту Пулково, откуда он пытался вечерним рейсом улететь в Пекин.

Досмотр вещей обоих подозреваемых результатов не дал — бриллианта в них не оказалось. По одной из версий, подтверждаемой, по неофициальным данным, записью камер видеонаблюдения «Экспофорума», китаец проглотил драгоценный камень, еще находясь у стенда «Бриллианты Якутии». Подозреваемого под конвоем отправили в ближайшую больницу. Рентген, как и УЗИ не могут гарантированно подтвердить, находится ли в желудке пациента нерентгеноконтрастный предмет, поэтому полицейским и медикам пока приходится ждать — не выйдет ли бриллиант естественным путем.

По факту хищения драгоценного камня полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Пока китайский турист находится в медицинском учреждении. Его предполагаемой подельнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.