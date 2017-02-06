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Наталья Меламед перед гибелью прожила в лесу два дня
Москвичка Наталья Меламед перед смертью находилась в красногорском лесу два дня, сообщает Life.
Меламед пропала вечером 23 января, а погибла — в ночь на 25 января. Рядом с ней были найдены бутылки из-под пива и воды и две банки с антидепрессантами. Также большая доза лекарства была найдена в ее желудке.
Ранее стало известно, что погибшая проходила курс лечения от затяжной депрессии.
Наталья Меламед 23 января ушла из дома и не вернулась. Позже отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Московские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В поисках девушки участвовали около 250 человек. Тело пропавшей москвички было обнаружено 3 февраля.
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