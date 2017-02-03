Прокурор потребовал для Навального пять лет тюрьмы условно

Для второго фигуранта дела, гендиректора ООО «Вятская лесная компания (ВЛК) Петра Офицерова , обвинение просит четыре года условно. Также прокурор попросил назначить каждому из обвиняемых штраф в 500 тысяч рублей.

По мнению прокурора, Навальный являлся организатором преступления, а Офицеров – пособником. Он заявил, что из-за действия фигурантов дела было растрачено более 10 тысяч кубометров леса, а государству был причинен ущерб на 16 миллионов рублей.

В ходе первого процесса по делу «Кировлеса» Навальный получил пять лет колонии, но Кировский областной суд изменил ему наказание на условное. Позже Верховный суд РФ на основании постановления Европейского суда по правам человека отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили лес для компании Офицерова, а затем его продали. Фигуранты дела свою вину не признали.