Протестующие в Румынии расходятся после крупнейшей за 25 лет акции

Протестующие против правительства Румынии расходятся после крупнейшей за 25 лет акции протеста, но обещают продолжить митинги, сообщают местные СМИ.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабинет отказался от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

По данным местных СМИ, на улицы в воскресенье по всей стране вышли около 600 тысяч человек, Самый крупный протест прошел в Бухаресте перед зданием кабмина , где собрались около 300 тысяч человек, сообщает телеканал Digi24.

This is how a 300.000-people protest against #corruption looks like! #Bucharest #romanianprotests #Romania pic.twitter.com/r3nrOZlYYz

— Mihai-Gabriel Costea (@MihaiGCostea) 5 февраля 2017 г.