К падению Ту-154 привела педаль

Специалисты, расследующие катастрофу Ту-154 в Черном море, выяснили, что командир экипажа перед крушением жал на педали поворота руля направления, как будто пытаясь обойти некое препятствие. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Собеседник издания уточнил, что специалисты не выявили никаких технических неисправностей и неполадок у разбившегося самолета. Вопросы у следователей возникли только из-за поведения командира самолета.

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления. А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем - пока объяснить трудно», - пояснил источник. По его мнению, перед самолетом могло возникнуть препятствие, которое капитан пытался обойти.

Один из собеседников издания из числа опытных летчиков предположил, что пассажиры Ту-154 могли неправильно рассесться, нарушив центровку самолета. Из-за этого пилот попытался педалями парировать эту ситуацию и удержать самолет в горизонтальном режиме полета.

Ту-154, принадлежащий Минобороны , потерпел крушение 25 декабря прошлого года над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В ходе расследования катастрофы были опровергнуты версии о теракте на борту лайнера и о внешнем воздействии. Позже в СМИ появилась информация, что второй пилот на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками (он должен был убрать шасси, но убрал закрылки), из-за чего перегруженному Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, он ударился хвостом о воду и разрушился. Однако авиационные эксперты назвали эту версию «бредом».