На Кубани судебный пристав остановил взлетающий самолет

Судебный пристав остановил взлетающий самолет, забравшись на его крыло. Инцидент произошел в Краснодарском крае. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт управления ФССП по региону.

«Судебный пристав Денис Хресцов выехал на место действия, где застал «картину маслом» — «кукурузник» как раз готовился к взлету», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в публикации подчеркивается, что «история представляет собой настоящий детектив». В управление поступил документ о запрете эксплуатации легкого самолета Ан-2. В ходе расследования выяснилось, что самолет был продан жителем Краснодара и находился в Крымском районе. Пристав Хресцов предпринимал неоднократные попытки связаться с собственником самолета, однако это не дало никаких результатов. В итоге судно было обнаружено на одном из частных аэродромов. При виде судебного пристава, как отмечается в сообщении, экипаж попытался поднять судно в воздух. Когда Хресцов забрался на крыло самолета, летчики бросили машину и убежали. Отмечается, что судебный пристав опечатал Ан-2 и сдал его на хранение владельцу аэродрома до обнаружения собственника самолета.