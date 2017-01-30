На Кубани судебный пристав остановил взлетающий самолет

В Краснодарском крае судебный пристав арестовал взлетающий с аэродрома самолет, забравшись на его крыло, сообщает управление ФССП по региону.

"Как нередко бывает в практике работников Службы судебных приставов, эта история представляет собой настоящий детектив", — говорится в сообщении.

Началось все с того, что в управление поступил документ о запрете эксплуатации легкого самолета Ан-2. Чтобы найти воздушное судно, судебному приставу Денису Хресцову пришлось провести небольшое расследование.

Как выяснилось, самолет был продан жителем Краснодара и переправлен в Крымский район, однако новый владелец так и не поставил его на учет. Все попытки связаться с собственником ни к чему не привели. Нашлось воздушное судно на частном аэродроме благодаря взаимодействию с другими ведомствами.

"Судебный пристав Денис Хресцов выехал на место действия, где застал "картину маслом" — "кукурузник" как раз готовился к взлету", — говорится в сообщении.

Увидев пристава, пилоты попытались поскорее взлететь, но Хресцов забрался на крыло самолета, чтобы не дать ему подняться в небо. Тогда летчики бросили воздушное судно и сбежали. Впрочем, пристава они не интересовали — он опечатал Ан-2 и сдал его на хранение владельцу аэродрома.

В настоящее время ФССП разыскивает собственника самолета.