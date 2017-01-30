Бывшего полпреда Ельцина задержали по подозрению в экстремизме

Бывшего полпреда президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия задержали по подозрению в экстремизме. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Адвокат Гулия Дагир Хасавов заявил, что его клиента сняли с рейса в аэропорту Домодедово . Экс-чиновник собирался лететь в Кишинев. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

Защитник уточнил, что против Гулия возбудили дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Причиной послужила его книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».