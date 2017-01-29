На Монблане нашли тело российского горнолыжника

Российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело мужчины было обнаружено в воскресенье, 29 января, на высоте трех тысяч метров, сообщает Le Parisien.

По информации издания, 28 января 30-летний россиянин упал в расщелину, спускаясь с вершины Эгюий-дю-Миди. Его 60-летний отец также провалился в расщелину, когда пытался поймать телефонную связь и вызвать спасателей.

О пропавших спасателям сообщил один из знакомых россиян. Представители экстренных служб совершили облет горного района на вертолете, но ничего не смогли обнаружить. В воскресенье на поиски выдвинулась группа спасателей в составе 14 человек, она и нашла погибшего и его отца. Как отмечается, пожилой мужчина находится в шоковом состоянии.

В российском посольстве в Париже не смогли подтвердить эту информацию, сообщив, что проверяют появившиеся об этом сведения, передает ТАСС.