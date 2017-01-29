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Cолист группы «Тет-а-тет» упал с 16-го этажа
В Москве, упав с 16 этажа, скончался бывший солист группы «Тет-а-тет» Сергей Ткаченко.
«Дорогие друзья, сегодня при пока не выясненных обстоятельствах разбился бывший солист группы "Тет-а-тет" Сергей Ткаченко. Выпав с 16 этажа высотки. Ирина некоторое время сотрудничала с Сергеем. Приносим соболезнования родным и друзьям. Вечная память», -- сообщается на официальной странице певицы Ирины Салтыковой «Вконтакте».
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на Шмитовском проезде в центре Москвы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».
«Установлено, что днем 29 января 2017 г. на козырьке одного из жилых домов по Шмитовскому проезду было обнаружено тело 41-летнего мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», -- заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего. Опрашиваются очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщают СМИ, незадолго до трагедии Ткаченко поссорился со своей девушкой. «Он поругался с женщиной, с которой жил в одной квартире, встал на подоконник и сорвался вниз», — рассказали свидетели, передает Life.
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