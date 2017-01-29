Нидерланды не смогли разобраться в предоставленных РФ данных по MH17

Нидерланды не смогли расшифровывать данные, предоставленные Россией по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на DW

По данным издания, голландские следователи пожаловались, что данные радиолокационного контроля поступили из России в формате, не соответствующем международным стандартам.

По словам представителя прокуратуры, «необходимы дополнительные данные, чтобы понять, что изображено на снимках с радаров». Российской стороне направлен запрос на предоставление новой информации.

Напомним, осенью 2016 года РФ предоставила следователям Нидерландов запрошенные данные о катастрофе. Это произошло после опубликованного промежуточного отчета международной следственной группы. В этом отчете причиной катастрофы самолета называлось попадание ракеты комплекса «Бук», доставленного на Украину из РФ.