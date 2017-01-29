На Мадагаскаре в ДТП со свадебным кортежем погибли 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП с участием свадебного кортежа. Об этом в субботу, 28 января, сообщает информагентство «Синьхуа».

Авария произошла в городе Анджозороб, находящемся в 90 километрах к северо-востоку от мадагаскарской столицы Антананариву. Грузовик с примерно 70 родственниками молодоженов упал с моста в реку Мананара.

Как рассказала мэр Лова Андриаманантсоа, на месте погибли 27 женщин, 9 мужчин и столько же детей, в том числе оба молодожена. Большинство из них захлебнулись в воде. Травмы получили еще 24 человека.

По словам мэра, причина случившегося пока не установлена, поскольку водитель также погиб.

27 января в Израиле из-за сильного ветра следовавший из Иерусалима в Ариэль пассажирский автобус занесло, и он упал с обрыва высотой 70 метров в ущелье на Западном берегу реки Иордан. Два человека погибли, еще семь пострадали.