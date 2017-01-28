Эксперты назвали причиной крушения Ту-154 ошибки экипажа

Данные записей параметрического самописца разбившегося Ту-154Б-2 Минобороны свидетельствуют о том, что существенных отклонений в работе систем самолета не было. По мнению экспертов, причиной катастрофы стал человеческий фактор.Однако установить, какие именно ошибки экипажа привели к столь катастрофическим последствиям, пока не удается, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант»

Как отмечает издание, расследование сильно затягивается по техническим причинам. Все разговоры в кабине пилотов записываются на пленку, бортовой самописец самолета является фактически «кассетником» образца 1980-х, а для работы с таким носителем уже практически не осталось ни оборудования, ни специалистов.

Военные авиаэксперты давно уже перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными. Поэтому в итоге пришлось обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета ( МАК ). Он занимается расследованием «гражданских» авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ, и у его экспертов огромный опыт работы. На настоящий момент единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Члены объединенной технической комиссии изучают работу летчиков во время взлета Ту-154.

В начале января СМИ со ссылкой на источники сообщали, что причиной гибели самолета могла стать ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления, в совокупности с низкой высотой и перегрузом. Однако минобороны официально опровергло эти публикации.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154 минобороны России, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.