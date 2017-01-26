В Москве таксист вытолкнул двухлетнего ребенка из машины

Женщину с малолетним ребенком вытолкал из автомобиля таксист в центре Москвы. Поводом агрессивных действий водителя послужило «испачканное сиденье». Мальчик 2014 года рождения получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в публикации, инцидент произошел на Воронцовской улице рядом с Таганской площадью. Отмечается, что водитель увидел, как мальчик испачкал сиденье ногами, после чего вышел из машины и вытолкал пассажиров из салона.

Сотрудники правоохранительных действий задержали таксиста, мужчина доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства. Процессуальное решение будет принято после проверки.

Отмечается, что сервис «Яндекс.Такси» отключил от системы агрессивного водителя.