В Крыму проходит спецоперация против экстремистов из "Хизб ут-Тахрир"

"Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки… "Хизб ут-Тахрир". В том числе, проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации", — сказал Смирнов.

По его словам, в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.