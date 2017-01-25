Ъ: менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали в рамках дела о госизмене

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован в рамках дела о государственной измене, пишет газета "Коммерсант" в среду со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

"Арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. По данным "Ъ", арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ", — говорится в материале.

Отмечается, что помимо Стоянова под арест по данному делу заключен и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Он, как пишет издание, является одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

Как пишет газета, под стражей они находятся с начала декабря прошлого года. В самой компании газете уже подтвердили арест Стоянова, сейчас он находится в СИЗО в "Лефортово".

Издание напомнило, что ранее уже сообщало о том, что в отношении одного из заместителей главы ЦИБ ведется расследование, проверяются связи с ЦИБ с компаниями, которые сотрудничали с подразделением при экспертизах по киберпреступлениям. Аресты Стоянова и Михайлова могут быть связаны с этим расследованием, поясняет газета.

Как сообщают источники газеты, расследование, которое касается Центра информационной безопасности, ведется по подозрению в госизмене. Уточняется, что в рамках расследования также "проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности".