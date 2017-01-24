В Москве горит крупный торговый центр

В Москве на Черемушкинской улице горит торговый центр «Рио». Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, загорелась пластиковая обшивка торгового центра. Пламя быстро распространилось по площади 200 квадратных метров. Также сообщается, что вспыхнули два автомобиля.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

На момент написания новости информация о пострадавших не поступала.

В 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей торговых центров из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах.