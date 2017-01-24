В туалете школы на востоке Москвы умерла ученица

Московские следователи проводят проверку по факту смерти 12-летней школьницы в учебном заведении, расположенном на Старослободской улице столицы. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России , поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

По предварительным данным, тело ребенка учителя обнаружили в туалете на четвертом этаже школы днем 24 января. Несмотря на оказанные реанимационные действия прибывших врачей скорой помощи, ребенок скончался. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружено, отметили в СК.

В настоящее на месте происшествия работают следователи. Они опрашивают сотрудников школы и возможных очевидцев случившегося.

24 декабря в Москве было возбуждено уголовное дело после убийства 12-летней девочки. По имеющимся данным, ее тело со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Ферганской улице. В помещении также находились пожилая бабушка и 4-летний ребенок. По «горячим следам» был задержан мужчина, подозреваемый в преступлении.