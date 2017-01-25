В МВД России ликвидировали управление «Т»

«Накануне был подписан соответствующий приказ. Вместо управления «Т» будет создана новая структура с аналогичными функциями», — заявил источник агентства.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что управление было закрыто в рамках проводимой в ведомстве реорганизации. В декабре 2016 года стало известно, что дело экс-полицейского Захарченко было передано в центральный аппарат Следственного комитета

Полковника Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него обнаружили порядка девяти миллиардов рублей. На момент задержания Захарченко занимал пост начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в топливно-энергетической области. Обвиняемый все обвинения отрицает и заявляет, что деньги ему не принадлежат, а владелицей квартиры, где были обнаружены средства, является его сестра. В ряде СМИ озвучивалась версия, что эти деньги могут быть частью средств, незаконно выведенных из активов Нота-банка.