Мара Багдасарян была виновницей в ДТП с беременной

В один из московских судов поступил иск от страховой компании с просьбой взыскать с Мары Багдасарян ущерб за ДТП, произошедшее в 2013 году. Тогда стритрейсерша стала виновницей аварии, в которой пострадала беременная женщина, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Страховая компания, выплатившая компенсацию за разбитый в ДТП автомобиль Infiniti QX, сейчас в суде требует от Багдасарян возместить ущерб в 2 млн рублей.

Авария, виновницей которой стала Багдасарян, произошла в 2013 году на Ленинградском шоссе у метро "Аэропорт". Спортивный Nissan GTR Багдасарян на скорости 160 км/ч протаранил Infiniti QX, ожидавший зеленого знака светофора. Багдасарян тогда было 18 лет, она недавно получила права. Автомобиль Infiniti от удара перевернулся и перелетел пешеходный переход. За его рулём находилась 25-летняя беременная женщина.

"Машина была вся разбита, позже ее списали. Но нас всех тогда волновало не это. Я была в положении, и мы боролись за то, чтобы спасти ребенка. К счастью удалось сохранить. Повезло и в том, что никого не было на переходе в тот момент", — рассказала пострадавшая.