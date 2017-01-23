У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей

Из квартиры сотрудника службы безопасности "Газпрома" украли унитаз и несколько деталей от сантехники, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Охранник "Газпрома" рассказал правоохранителям, что в его квартире рабочие проводили ремонт. "Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", — рассказал источник в полиции.

Известно, что все рабочие были мигрантами, контактов их на данный момент не найдено.