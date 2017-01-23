В Китае вынесли приговор двум беглым коррупционерам

Двух вернувшихся в Китай беглых коррупционеров приговорили к пожизненному заключению и восьми годам тюрьмы, говорится в сообщении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

В провинции Цзянси суд средней ступени города Шанжао за казнокрадство приговорил чиновника финансового управления уезда Поян Ли Хуабо к пожизненному тюремному заключению, пожизненно лишил всех политических прав, а также постановил конфисковать все имущество. Ли Хуабо с 2011 года скрывался в Сингапуре, однако в мае 2015 года был экстрадирован в Китай. Сообщается, что чиновник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел эти обстоятельства и смягчил приговор, говорится в заявлении комиссии.

В провинции Ляонин суд средней ступени города Лоян по совокупности преступлений приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего секретаря горкома Ван Гоцяна, у которого обнаружили "огромное состояние" неизвестного происхождения. В апреле 2012 года Ван Гоцян скрылся в США, однако в декабре 2014 года добровольно вернулся в Китай и сдался властям. Сообщается, что чиновник признал вину, раскаялся в содеянном, а все расхищенные денежные средства уже полностью изъяты. Суд учел эти обстоятельства и смягчил приговор. Помимо тюремного срока суд также обязал чиновника выплатить штраф в размере 900 тысяч юаней.

Министерство общественной безопасности Китая в начале мая прошлого года объявило о новой кампании по розыску людей, подозреваемых в коррупции или должностных преступлениях и скрывающихся за рубежом. Кампания получила название "Охота на лис-2016". В середине августа МОБ сообщил, что правоохранительным органам Китая в рамках спецоперации удалось задержать 409 граждан КНР, которые находились в розыске и скрывались за границей.